Bees Airline отримала права на виконання 12 курортних напрямків взимку: куди літатиме
Джерело:lowcost.ua
Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії Bees Airline виконувати польоти за 12 чартерними та одним регулярним напрямками. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.
Лоукостер має право здійснювати їх і взимку. Про це свідчать накази Державіаслужби від 10 вересня 2021 року.
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Куди Bees Airline зможе виконувати чартерні рейси взимку
З Києва
- Хургада;
- Шарм-ель-Шейх;
- Марса-Алам;
- Момбаса.
Зі Львова
- Шарм-ель-Шейх;
- Марса-Алам;
- Хургада.
З Одеси, Харкова та Запоріжжя
- Шарм-ель-Шейх;
- Марса-Алам.
Дозвіл на чартерні напрямки надано на період з 31.10.2021 до 26.03.2022 року із правом виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць.
Крім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання регулярного напрямку Київ – Шарджа – Київ. Він діє з 01.10.2021 року на необмежений термін і з правом виконання 2-х рейсів на тиждень.Зверніть увагу! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що перевізник виконуватиме рейси за цими напрямками.
Відзначимо, раніше Bees Airline дозволили здійснювати польоти з Києва до Бухаресту, а також з Одеси до Афін та Бухаресту.
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