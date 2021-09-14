Bees Airline отримала права на виконання 12 курортних напрямків взимку: куди літатиме

14 вересня 2021 , 09:20
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Джерело:

lowcost.ua

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії Bees Airline виконувати польоти за 12 чартерними та одним регулярним напрямками. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.

Лоукостер має право здійснювати їх і взимку. Про це свідчать накази Державіаслужби від 10 вересня 2021 року.

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Куди Bees Airline зможе виконувати чартерні рейси взимку

З Києва

  • Хургада;
  • Шарм-ель-Шейх;
  • Марса-Алам;
  • Момбаса.

Зі Львова

  • Шарм-ель-Шейх;
  • Марса-Алам;
  • Хургада.

З Одеси, Харкова та Запоріжжя

  • Шарм-ель-Шейх;
  • Марса-Алам.

Дозвіл на чартерні напрямки надано на період з 31.10.2021 до 26.03.2022 року із правом виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць.

Крім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання регулярного напрямку Київ – Шарджа – Київ. Він діє з 01.10.2021 року на необмежений термін і з правом виконання 2-х рейсів на тиждень.

Зверніть увагу! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що перевізник виконуватиме рейси за цими напрямками.

Відзначимо, раніше Bees Airline дозволили здійснювати польоти з Києва до Бухаресту, а також з Одеси до Афін та Бухаресту.

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Автор: Марта Касіянчук