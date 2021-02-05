Атракціон не для слабкодухих: найвищий відкритий підіймач у світі – приголомшливі фото

В Китаї, у національному парку Чжанцзяцзе розташований найвищий відкритий ліфт у світі – Байлонг. Його особливістю є підйом відвідувачів на висоту 330 метрів менше ніж за 2 хвилини.

Джерело: KrajSvitu

Ліфт Bailong Elevator вирішили побудувати ще в кінці дев'яностих. Будівництво тривало декілька років і вже у 2002 році цю територію віднесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У перекладі його назва "Ліфт 100 Драконів".

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Конструкція підіймача прикріплена до прямовисної скелі. Три двоповерхові кабіни, які входять до неї, рухаються паралельно. За один раз можуть підійнятися 50 людей. Особливої унікальності кабінам додають скляні стінки та підлога, які абсолютно прозорі, тож під час підйому туристи можуть отримати високу дозу адреналіну і поспостерігати за прекрасними гірськими пейзажами.

Найбільший у світі ліфт дозволяє туристам заощадити понад три години пішого підйому й дає можливість за лічені хвилини дістатися гори, краєвид з якої просто захоплює: стовби-піки з кварцу та піщанику, які здіймаються на висоту до кілометра. Цікаво, що саме пейзажі цього парку колись надихнули Джеймса Кемерона на створення фільму "Аватар".

Байлонг – найвищий відкритий підіймач у світі / Фото із мережі