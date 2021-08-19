Авіакомпанії вітають українців зі святом Незалежності: куди можна полетіти зі знижками

Акційні пропозиції з'явилися на сайті найбільшого українського авіаперевізника МАУ. До 30 річниці Незалежності України влаштували розпродаж квитків зі знижками до 30%.

Акція діятиме до 25 серпня 2021 року. Квитки за зниженими цінами можна купити на рейси до 15 грудня поточного року.

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Знижки від МАУ: напрямки

На сайті авіакомпанії зазначено декілька популярних та дешевих рейсів. Це стосується як внутрішніх перельотів, так і світового туризму.

Найдешевшими є квитки на рейс Київ – Одеса. Вартість стартує від 508 гривень в один бік без багажу.



Бронювання на рейс Київ – Одеса / Скриншот з сайту авіаперевізника

Міжнародні напрямки

З Києва в Європу квитки коштують від 500 до 1 500 гривень. Бюджетними напрямками є Вільнюс, Берлін, Мілан, Кишинів та Мюнхен.

З Одеси вартість квитків трохи більша. Ціни стартують від 1 000 гривень.

Є вірогідність, що світові авіакомпанії також привітають українців зі святом Незалежності та запропонують дешеві квитки за популярними напрямками.