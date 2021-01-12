Авіакомпанія SkyUp запускає рейс з України в ще одне місто Польщі: відомі терміни
Українська лоукост-авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до одного з найбільших міст Польщі – Лодзя.
Про те, що SkyUp отримала дозвіл на відкриття трьох нових рейсів України в Польщу, йдеться у наказі Державіаслужби від 6 січня, повідомляє lowcost.ua.
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Авіакомпанія зможе виконувати рейси з 26 березня 2021 року, одразу з трьох міст України:
- Київ – Лодзь – 4 рейси на тиждень
- Львів – Лодзь – 2 рейси на тиждень
- Харків – Лодзь – 2 рейси на тиждень
На сайті авіакомпанії наразі відсутня інформація про нові рейси та немає можливості забронювати квитки. Раніше українські авіакомпанії та європейські лоукостери не виконували прямих рейсів з України в Лодзь.
Нагадаємо, з 10 січня авіакомпанія SkyUp вилучила з системи бронювання рейси з Києва до турецького міста Кайсері в регіоні Каппадокія.
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