Більшість туристів роблять грубу помилку з пошкодженою валізою: як вибити гроші в авіакомпанії

Якщо авіакомпанія пошкодила ваш багаж, не варто панікувати, адже ваші права захищені міжнародною конвенцією. Однак, щоб отримати компенсацію, потрібно дотримуватись чіткого алгоритму дій і не пропустити важливі терміни.

Щойно ви здаєте свою валізу на стійці реєстрації, авіакомпанія бере на себе юридичну відповідальність за її безпеку аж до моменту, коли ви заберете її на багажній стрічці. Як пише видання Mirror.co.uk, цей обов'язок закріплений у Монреальській конвенції та поширюється на втрату, пошкодження та затримку багажу. Дія конвенції охоплює всю подорож, тож не має значення, де саме сталася прикрість: в аеропорту вильоту, під час перельоту чи вже у вашому пункті призначення.

За які пошкодження відповідає авіакомпанія?

Варто розуміти, що авіакомпанії зазвичай не компенсують дрібні косметичні дефекти, такі як потертості, подряпини чи невеликі вм'ятини. Однак вони несуть відповідальність за більш серйозні проблеми:

структурні пошкодження корпусу,

зламані колеса,

відірвані ручки

або псування речей усередині валізи.

Що робити одразу після виявлення пошкодження?

Найголовніше правило – не зволікати. Ви повинні повідомити про пошкодження в аеропорту, де ви його вперше помітили. Якщо ви поїдете додому чи в готель і лише потім звернетеся до авіакомпанії, вона може заявити, що валіза була пошкоджена вже після того, як ви її забрали. У такому випадку довести провину перевізника буде значно складніше. І такої помилки припускається чимало мандрівників, якщо не більшість.



Повідомте співробітникам аеропорту, що ваша валіза пошкоджена / Фото ASphotofamily

Які докази потрібно зібрати?

Ваш найкращий захист – це максимальна кількість доказів. Один із найважливіших документів, який ви можете отримати, – це Акт про неналежне перевезення багажу (Property Irregularity Report, PIR). Його слід оформити на стійці обслуговування багажу в аеропорту, щойно ви помітили проблему. Цей документ є офіційним підтвердженням того, що ви заявили про пошкодження до того, як покинули аеропорт.

Негайно зробіть чіткі фотографії або відео пошкоджень, поки ви ще перебуваєте в залі видачі багажу. Якщо у вас є фото валізи, зроблені до її здачі в багаж, це буде ідеальним доказом того, що вона не була пошкоджена до перельоту. Смартфони автоматично додають до фото мітки часу та геолокації, але не завадить зафіксувати на знімках і додаткові докази: номер багажної каруселі, інформаційні табло з рейсами та вивіски аеропорту.

Куди звертатися та в які терміни?

Термін для подання скарги на пошкодження валізи стислий. В ідеалі, це потрібно зробити негайно в аеропорту. Шукайте стійку з написом Baggage Service Desk (іноді Luggage Claim або Ground Handling Desk). Зазвичай вона розташована в самому залі видачі багажу, біля каруселей або вздовж стіни перед митним контролем.

Якщо на місці немає персоналу, обов'язково сфотографуйте порожню стійку як доказ того, що ви намагалися розв'язати питання. У деяких аеропортах поруч є кіоски самообслуговування, де можна відсканувати багажну бирку та зареєструвати пошкодження.

Зверніть увагу! Критично важливо подати офіційну претензію до авіакомпанії (зазвичай через її вебсайт) протягом семи днів після рейсу. Якщо ви пропустите цей термін, ваше законне право на компенсацію практично зникає.

На яку компенсацію можна розраховувати?

Важливо знати, що ви не отримаєте автоматично грошову виплату. Зазвичай авіакомпанії пропонують один із таких варіантів:

Професійний ремонт: авіакомпанія може оплатити послуги спеціалізованої майстерні, яка полагодить зламані колеса, ручки чи блискавки. Пряма заміна: вам можуть надіслати нову валізу з каталогу брендів-партнерів, що відповідатиме розміру та стилю вашої старої. Грошова виплата (з урахуванням амортизації): якщо авіакомпанія погоджується на грошову компенсацію, вона не відшкодує повну вартість нової валізи. Сума розраховується з урахуванням віку вашої валізи. Наприклад, якщо ваша валіза вартістю 300 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень за нинішнім курсом) була у використанні чотири роки, авіакомпанія може оцінити її поточну вартість лише у 100 фунтів (близько 6 тисяч гривень) і виплатити саме цю суму.

Якщо ж у валізі були пошкоджені речі, ви також можете претендувати на відшкодування. Як зазначається у Монреальській конвенції, вартість ремонту або заміни конкретних предметів може бути компенсована на суму до 1288 спеціальних прав запозичення (SDR), що становить приблизно 1300 – 1600 фунтів стерлінгів (77 – 95 тисяч гривень), але за умови, що авіакомпанія визнає, що речі були "належним чином запаковані".



Речі мають бути належним чином запаковані / Фото Benzoix

Як ще можна мінімізувати проблеми з багажем?

Щоб підготуватися до таких ситуацій та спростити процес доведення своєї правоти, експерти радять вживати превентивних заходів. Зокрема, заздалегідь фотографувати не лише саму валізу, але і її вміст та багажну бирку – це допоможе при ідентифікації та стане доказом для страхової. Також, щоб зменшити ризик пошкодження, працівники аеропорту радять обирати валізи з міцним корпусом та якісними колесами.

Пошкодження або втрата багажу – одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються мандрівники. Головне правило у такій ситуації – діяти негайно, не залишаючи зону видачі багажу. Таким чином ви зможете добитись компенсації від авіакомпанії.