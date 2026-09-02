На атолі Марлона Брандо вилупилося 15 тисяч черепах: що відомо про Тетіароа

Атол Тетіароа у Французькій Полінезії кілька десятиліть тому придбав відомий американський актор Марлон Брандо, який хотів залишити унікальний куточок якомога недоторканим.

Сьогодні він є важливою територією для збереження морської природи, пише CNN. Тепер тут проводять наукові дослідження й стежать за популяціями морських тварин.

За даними останнього моніторингу на пляжах вилупилося понад 15 тисяч зелених морських черепах. Таке спостереження зафіксували з вересня 2025 року до березня 2026 року.

Науковці зафіксували 113 самок, які виходили на пляжі атола для відкладання яєць. Загалом вони виявили близько 161 гніздо.

Як Тетіароа пов’язаний з Марлоном Брандо?

Історія актора й атола почалася у 1960 році. Тоді Брандо шукав місця для зйомок фільму "Заколот на "Баунті", тож звернув увагу на Тетіароа.

Атол складається з 12 островів, які оточують лагуну бірюзовою водою. Брандо настільки вразила природа цього місця, що через 6 років він придбав права на землю.

Що таке атол?

Атол – це кораловий острів або архіпелаг у формі суцільного чи розірваного кільця, що оточує неглибоку внутрішню водойму – лагуну.

Актор придбав атол зумисне, щоб зберегти ізоляцію від туристів та захистити його природу. На одному з островів Моту Онетахі Брандо облаштував просте поселення. Воно призначалося для його родини, а також науковців, які приїжджали досліджувати унікальну систему регіону.

Що сталося з островом після смерті актора?

Марлон Брандо помер у 2004 році, але спадкоємці продовжили природоохоронні проєкти. Організація займається науковими дослідженнями та охороною навколишнього середовища.

Серед їхніх важливих напрямків роботи стало викорінення інвазивних видів, які могли шкодити птахам, що гніздяться на островах, а також знищувати яйця морських черепах.



Так виглядає атол Тетіароа / Фото з Вікіпедії

Також у межах природоохоронних заходів прибрали щурів, які завдавали шкоди острівній екосистемі.

Сьогодні Тетіароа залишається мальовничим полінезійським атолом та важливим місцем для наукових спостережень й охорони дикої природи.