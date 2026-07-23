Улюблений курорт мільйонів готується до рекордної спеки: температура може сягати 47 градусів

Влітку 2026 року Іспанія опинилася у полоні масштабної теплової хвилі. Температура в деяких регіонах може сягнути рекордних 47 градусів тепла, через що мандрівників наполегливо просять дотримуватися правил безпеки під час цього екстремального погодного явища.

За даними Mirror, перебувати туристам найважче в південних і південно-східних регіонах Іспанії, де стовпчики термометрів місцями підбираються до небезпечних позначок. Синоптики застерігають, що спека затримається щонайменше на кілька днів, а разом із нею зростатиме і ризик лісових пожеж.

Чому цю спеку називають однією з найнебезпечніших?

За даними метеорологів, це вже третя значна хвиля спеки в Іспанії за літо 2026 року. Найскладніша ситуація очікується в Андалусії та Естремадурі, де оголошено червоні попередження, а помаранчеві сигнали діють для Мадрида, Арагону, Каталонії та Кастилії-Ла-Манчі.

Причиною аномалії називають так званий "тепловий купол", який затягує над країну сухе і розпечене повітря із Сахари. Через це в Іспанії ще і тримається калима – пилова завіса, що погіршує видимість, якість повітря та не дає ночам нормально охолоджуватися.

Мандрівникам у найближчі дні варто бути особливо обережними та за можливості уникати зайвого перебування на сонці в найспекотніші години,

– повідомляють в іспанській державній метеорологічній агенції AEMET.

Для туристів і місцевих найнебезпечнішим часом залишаються години з 12:00 до 17:00. У цей період радять пити більше води, ховатися в прохолодних приміщеннях і не перевантажувати організм фізичною активністю. Особливо уважними мають бути літні люди, вагітні, діти та ті, хто працює просто неба.

Як уберегтися від спеки / постер 24 Каналу

Саме тому усім туристам варто пам'ятати наступні правила: