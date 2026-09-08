Охоплює майже 40% Південної Америки: що ми досі не знаємо про Амазонський ліс

Амазонські джунглі займають величезну територію, яку складно досліджувати навіть сьогодні. За густою рослинністю та важкодоступними районами ховаються маловідомі види, ізольовані племена, небезпечні тварини та природні явища, які важко пояснити на перший погляд.

Амазонський ліс настільки величезний, що його площу можна порівнювати з масштабами цілих континентів. Його басейн займає близько 7 мільйонів квадратних кілометрів – це майже 40% території Південної Америки. І попри свої колосальні розміри, Амазонка досі залишається одним із найменш вивчених і найбільш загадкових природних регіонів планети.

Тут є важкодоступні території, густі джунглі, незвичайні рослини, небезпечні тварини та корінні народи, частина яких майже не контактує із зовнішнім світом. Ми зібрали найцікавіші деталі Амазонського лісу, про які розповідають Science Panel for the Amazon та Plantin.

Чому Амазонку досі не вдалося дослідити повністю?

Амазонський басейн охоплює величезну територію, на якій розташовані понад 50 пов'язаних між собою водних і наземних екосистем. Ліси простягаються через Болівію, Бразилію, Колумбію, Еквадор, Гаяну, Перу, Суринам, Венесуелу та Французьку Гвіану. Через масштаби та складні природні умови досліджувати цей регіон непросто.

Амазонський ліс / фото Canva

У деяких місцях густий рослинний покрив настільки щільний, що до землі доходить лише близько 1 відсотка сонячного світла. Саме тому навіть сьогодні в Амазонці залишаються території, які складно вивчати. А разом із ними можливість нових відкриттів. У лісах продовжують знаходити незвичайні види рослин і тварин, а частина біорізноманіття регіону досі залишається недостатньо вивченою.

Які рослини Амазонки можуть здивувати?

Рослинний світ Амазонки не менш вражаючий. Тут росте вікторія амазонська – водна рослина з величезним листям, яке плаває на поверхні водойм. Не менш незвичайною є так звана "ходяча" пальма. Її коріння може змінювати положення, через що виникло уявлення, що дерево здатне поступово переміщуватися. Є тут і рослини, які можуть становити небезпеку. Наприклад, рід Strychnos налічує близько 500 видів, деякі з яких містять токсичні речовини.

Як виглядає "ходяча" пальма: дивитись відео

Що в Амазонці може бути небезпечним для людини?

Джунглі приховують не лише красиву природу. Тут мешкають великі анаконди, електричні вугрі та інші тварини, зустріч із якими може становити небезпеку. Анаконди можуть досягати 6 метрів у довжину, а електричні вугрі здатні створювати сильні електричні розряди. Небезпека може походити і від самої людини. В окремих районах проблемою залишаються нелегальні шахти, видобуток піску, збройні конфлікти та діяльність злочинних угруповань.

Які таємничі істоти нібито ховаються в джунглях?

Навколо Амазонки виникло чимало легенд про незвичайних істот. Одна з них розповідає про мапінгуарі – велетенську істоту, яку нібито можна зустріти в глибині лісу. Інша легенда пов'язана з Чульячакі. За переказами, ця істота здатна набувати вигляду людини, але має ознаку, за якою її можна впізнати. Наукових доказів існування таких створінь немає, однак подібні історії стали частиною місцевої культури і додають Амазонці ще більшої загадковості.

Як уявляють вигляд мапінгуарі / фото Crazy Alchemist

Хто живе в найвіддаленіших частинах Амазонки?

Амазонія є домом для приблизно 47 мільйонів людей. Серед них близько 2,2 мільйона представників корінних народів. У регіоні проживають близько 410 етнічних груп, які розмовляють приблизно 300 мовами. Близько 80 груп добровільно уникають контактів із зовнішнім світом.

Причини можуть бути пов'язані з трагічним минулим: насильством, захопленням земель і хворобами, які приносили чужинці. Деякі групи постійно переміщуються лісом.

Чому вони уникають контакту?

Однією з головних загроз для ізольованих народів є хвороби, пояснює Survival International. Через тривалу ізоляцію вони можуть не мати імунітету до поширених інфекцій. Після першого контакту деякі корінні народи втрачали значну частину населення через грип, кір та інші захворювання. Не меншою небезпекою залишаються незаконні лісоруби, скотарі та інші люди, які захоплюють їхні землі.

У деяких районах відбувалися збройні напади та вбивства. Тому FUNAI не намагається спеціально встановлювати контакт із такими групами. Навпаки, відомство займається захистом їхніх територій і намагається не допустити туди сторонніх.

FUNAI – державне відомство Бразилії, яке займається захистом прав корінних народів та їхніх територій.

Деякі народи навіть опинилися на межі зникнення. Одна з найтрагічніших історій пов'язана з пірипкура. Коли FUNAI вперше встановило з ними контакт наприкінці 1980-х років, їх було близько 20. Згодом лише кілька представників групи знову виходили на зв'язок із зовнішнім світом.

Останні члени племені Пірипкура / фото Cinema Libre Studio

Ще складніша ситуація у кавахіва з району Ріу-Парду. Через постійні переслідування з боку незаконних лісорубів вони змушені постійно тікати лісом, тому не можуть нормально вирощувати їжу та залежать від полювання і рибальства. Є і випадок чоловіка з Рондонії, який вважався останнім представником свого народу.

Він майже 30 років жив сам у лісі, категорично відмовляючись від контактів. У серпні 2022 року чоловік помер. Ізольовані народи Амазонського лісу тому залишаються маловивченими не через відсутність інтересу дослідників, а тому, що право цих людей жити без контакту має бути важливішим за бажання сторонніх їх побачити.