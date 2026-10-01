У цьому італійському містечку будинки схожі на казкові хатинки

В Італії є містечко, яке легко сплутати з декораціями до казкової історії. Його історичний центр зберігає незвичайну архітектуру, що формувалася тут століттями.

Йдеться про Альберобелло в регіоні Апулія, у долині Ітрія. UNESCO внесло цю територію до списку Всесвітньої спадщини у 1996 році.

Чому Альберобелло називають містом труллі?

Головна особливість Альберобелло – це понад 1500 труллі. Найбільше їх зосереджено у двох історичних районах: Ріоне Монті та Айя-Піккола. За даними UNESCO, у Ріоне Монті розташовано 1030 таких споруд, а в Айя-Піккола ще 590. Трулло – це традиційне житло з вапняку, побудоване без розчину чи цементу.

Як виглядають труллі / фото Canva

Каміння для будівництва збирали на навколишніх полях або отримували під час створення підземних цистерн. Будинки зазвичай мають прямокутну форму, побілені стіни та характерний дах. Його складають із двох шарів: внутрішня частина утворює купольну конструкцію, а зовнішня має форму конуса та захищає споруду від води.

У товстих стінах передбачали дверні отвори та невеликі вікна, а всередині облаштовували каміни й ніші. Дощову воду збирали біля основи даху та спрямовували до цистерни під будинком. Особливу увагу привертають верхівки дахів. На них можна побачити декоративні елементи, а самі дахи іноді прикрашені білими символами, які мали міфологічне або релігійне значення.

Така технологія має дуже давнє коріння і протягом тисячоліть використовувалася в Середземноморському регіоні. В Альберобелло ця традиція збереглася до наших днів, а частина труллі досі використовується як житло.

Як виникло містечко з незвичайними будинками?

Історія сучасного Альберобелло бере початок наприкінці 14 століття. Місто почали формувати за наказом графів Конверсано, які передали управління територією селянам. За даними Italia.it, поява труллі могла бути пов'язана з податковою системою Королівства Неаполя. За кожне нове поселення потрібно було сплачувати податок, тому, за однією з версій, будинки навмисно зводили такими, щоб їх можна було швидко розібрати у разі перевірки.

Спочатку поселення складалося приблизно з 40 труллі. Значне розширення почалося у 1620 році, коли тодішній граф наказав побудувати пекарню, млин і готель. Наприкінці 18 століття в громаді вже проживало понад 3500 людей. А у 1797 році Альберобелло звільнили від феодальної залежності та податкових вимог графів Конверсано.

Король Неаполя Фердинанд IV надав поселенню статус королівського міста. Після цього будівництво нових труллі поступово скоротилося. Водночас сама традиція не зникла, а старовинна архітектура збереглася як характерна частина міського ландшафту.

Що подивитися в Альберобелло?

Історичний центр міста невеликий, тому основні визначні місця можна оглянути пішки. Серед них Трулло Соврано, єдиний двоповерховий трулло в Альберобелло. Всередині також збереглися меблі початку 20 століття.

Єдиний двоповерховий трулло / фото Canva

Також варто звернути увагу на Casa D'Amore, історичний будинок 1797 року. Для панорами міста можна вирушити до оглядового майданчика Belvedere Santa Lucia. Особливо мальовничим місце стає під час заходу сонця. Альберобелло також пропонує просто гуляти вузькими вуличками, заходити до місцевих ремісничих майстерень і сувенірних магазинів.

Частину труллі можна оглянути зсередини, а для детальнішого знайомства з архітектурою міста можна відвідати музей території або вирушити на екскурсію з гідом. Після прогулянки в місті можна скуштувати місцеві страви. Наприклад, апулійську пасту орек'єтте з бадиллям ріпи та солоними анчоусами, м'ясні бомбетте з сиром і травами, смажені кульки тіста петтоле та фрукт бараттьєре.

Де розташований Альберобелло: дивитись на картах