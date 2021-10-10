AirBaltic влаштувала "зелений" розпродаж: авіаквитки з України від 25 євро
Джерело:lowcost.ua
Одним з найдорожчих пунктів у списку витрат – квиток на літак. Нерідко туристи відмовляються від подорожі через вартість перельоту.
Що ж, авіаперевізник, який отримав 5-зірковий рейтинг безпеки COVID-19 від Skytrax, анонсував свій традиційний зелений розпродаж. Йдеться про латвійську авіакомпанію airBaltic.
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airBaltic влаштувала розпродаж
Зазначається, що розпродаж діє лише на рейси із Києва та Одеси до Балтійських країн. Львова в цій акції немає, бо авіаперевізник не здійснюватиме польоти з цього українського міста в період зимової навігації.
Ціна авіаквитків від 25 євро в один бік та від 49 євро в обидва.
У вартість найдешевших квитків входить дві одиниці ручної поклажі: 55x40x20 сантиметрів та 30x40x10 сантиметрів загальною вагою до 8 кілограмів.Зверніть увагу!
З усіма акційними напрямками можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, авіакомпанія виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса та Риги, а також з Одеси та Львова до Риги, звідки пропонує зручні стикування з цікавими напрямками у Балтійські чи Скандинавські країни.
Правила бронювання та скасування квитків
Авіакомпанія airBaltic розуміє ситуацію з коронавірусом, що склалася у цілому світі, тому пропонує клієнтам вигідні умови.
Якщо турист купує квитки принаймні за 170 днів до польоту, то може оплачувати їх поступово, розділивши на дві або чотири частини. Однак така послуга платна – 19,9 євро.
Крім того, авіаперевізник оновив свої тарифи, тому навіть базовий тариф Green дозволяє змінити дати польоту за окрему плату – 50 євро.