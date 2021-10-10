AirBaltic влаштувала "зелений" розпродаж: авіаквитки з України від 25 євро

Одним з найдорожчих пунктів у списку витрат – квиток на літак. Нерідко туристи відмовляються від подорожі через вартість перельоту.

Що ж, авіаперевізник, який отримав 5-зірковий рейтинг безпеки COVID-19 від Skytrax, анонсував свій традиційний зелений розпродаж. Йдеться про латвійську авіакомпанію airBaltic.

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airBaltic влаштувала розпродаж

Зазначається, що розпродаж діє лише на рейси із Києва та Одеси до Балтійських країн. Львова в цій акції немає, бо авіаперевізник не здійснюватиме польоти з цього українського міста в період зимової навігації.

Ціна авіаквитків від 25 євро в один бік та від 49 євро в обидва.

У вартість найдешевших квитків входить дві одиниці ручної поклажі: 55x40x20 сантиметрів та 30x40x10 сантиметрів загальною вагою до 8 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 19 жовтня 2021 року та поширюється на польоти з 25 жовтня 2021 року до 26 березня 2022 року.

З усіма акційними напрямками можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, авіакомпанія виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса та Риги, а також з Одеси та Львова до Риги, звідки пропонує зручні стикування з цікавими напрямками у Балтійські чи Скандинавські країни.