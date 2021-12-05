Air Ocean Airlines запускає новий внутрішній рейс: куди літатиме

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines заявила про запуск нового внутрішнього авіарейсу. Літатиме зі столиці України до Івано-Франківська.

Перший політ заплановано на 21 грудня.

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Чарівне місто Івано-Франківськ та неперевершений Буковель готові зустріти тебе вже найближчим часом. З 21 грудня 2021 року ми починаємо виконувати щоденні регулярні рейси з Києва (Жуляни) до Івано-Франківська на комфортабельному АН-148,

– йдеться у повідомленні.

Полетіти з Києва до Івано-Франківська можна буде щодня, окрім суботи.

Розклад рейсів

Київ 11:30 – Івано-Франківськ 12:40;

11:30 – 12:40; Івано-Франківськ 16:45 – Київ 18:00.

Квитки доступні в продажі за ціною від 56 євро (1 529 гривень) в один бік та від 170 євро (3 211 гривень) в обидва.

Найдешевші квитки передбачають 23 кілограми багажу, 7 кілограмів ручної поклажі, а також харчування на борту літака.

Інші внутрішні напрямки авіаперевізника

Київ – Івано-Франківськ

Київ – Запоріжжя

Львів – Запоріжжя

Львів – Київ

Львів – Харків

Київ – Чернівці

Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.

Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становитиме 1 500 гривень в один бік. Однак, як відомо, будуть також промо тарифи.