Як це – летіти до одного з найскладніших аеропортів Європи: туристка поділилася враженнями

Злітна смуга над океаном, сильні бокові вітри та різкий поворот літака перед посадкою – такі особливості має аеропорт імені Кріштіану Роналду на португальському острові Мадейра, який вважають одним із найскладніших для пілотів у Європі.

Журналістка британського видання Express Джулі Делахей поділилася враженнями від польоту на Мадейру і розповіла, які особливості аеропорту відчуваються пасажирами.

Чому аеропорт Мадейри вважають складним для пілотів?

Аеропорт імені Кріштіану Роналду має незвичне розташування: його злітна смуга оточена океаном і скелями. Крім того, погодні умови можуть створювати сильні бічні вітри, через які пілотам складніше заходити на посадку. Тому виконувати зліт і посадку тут дозволено лише пілотам зі спеціальною підготовкою.

Ще одна особливість – це різкий поворот, який літак має виконати під час заходу на посадку. Джулі Делахей зізналася, що повною мірою усвідомила його специфіку лише під час власного перельоту: на фінальному етапі заходу її речі почали ковзати в бік середнього сидіння.

Аеропорт імені Кріштіану Роналду / фото Canva

Як змінилася злітна смуга після авіакатастрофи?

Раніше аеропорт Мадейри був відомий передусім короткою злітною смугою. Однак після авіакатастрофи у 1977 році її подовжили, а згодом розширили ще раз. Тоді літак Boeing 727 рейсу TAP 425 викотився за межі смуги та впав на пляж. Унаслідок катастрофи загинула 131 людина, яка перебувала на борту.

Оскільки на острові бракує рівнинної місцевості, для подовження смуги спорудили конструкцію над Атлантичним океаном, яку підтримують масивні бетонні опори. Нині довжина злітної смуги становить приблизно 2,78 кілометра.

Як виглядає аеропорт імені Кріштіану Роналду: дивитись відео

Що найбільше здивувало журналістку під час польоту?

Попри репутацію аеропорту, переліт Джулі Делахей виявився не таким тривожним, як вона очікувала. Журналістка зазначила, що посадка не була особливо жорсткою чи небезпечною на відчуття. Найбільше уваги привернув різкий поворот літака під час наближення до острова.

А сам зліт запам'ятався їй передусім краєвидами. Джулі сиділа з правого боку літака, звідки могла милуватися будинками, розташованими на схилах, та панорамою острова. Перед початком розгону літак виконав різкий маневр біля океану, однак після цього успішно злетів, а з вікна відкрилися мальовничі краєвиди Атлантики.

Де розташований аеропорт імені Кріштіану Роналду: дивитись на картах