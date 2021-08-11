Не Туреччиною і Єгиптом єдиним: аеропорт "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших напрямків у липні

11 серпня 2021 , 17:40
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Джерело:

фейсбук Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Всупереч розповсюдженню нових штамів COVID-19 і карантинних обмежень туристи продовжують подорожувати. Однак, є напрямки, за якими літають частіше.

Найбільш популярними маршрутами серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" у липні 2021 року стали курортні Туреччина, Єгипет і Греція. Туди вирушили 51% всіх мандрівників повітряних воріт.

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10 найпопулярніших напрямків з "Борисполя" у липні

Найбільше пасажирів було перевезено до міст Туреччини, Єгипту, Греції, Чорногорії, Ізраїлю та української Одеси.

  1. Анталія;
  2. Шарм-ель-Шейх;
  3. Стамбул;
  4. Даламан;
  5. Тіват;
  6. Бодрум;
  7. Хургада;
  8. Одеса;
  9. Тель-Авів;
  10. Іракліон.

Зазначається, що загалом в липні 2021 року аеропорт обслужив 1 мільйон 168 тисяч пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 60%.

Регулярними рейсами скористалися 735,6 тисячі мандрівників, чартерами – 432,4 тисячі осіб.

"Бориспіль" увійшов до найкращих аеропортів Східної Європи

Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".

До переліку також увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.

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Автор: Марта Касіянчук