Не Туреччиною і Єгиптом єдиним: аеропорт "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших напрямків у липні

Найбільш популярними маршрутами серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" у липні 2021 року стали курортні Туреччина, Єгипет і Греція. Туди вирушили 51% всіх мандрівників повітряних воріт.

Найбільше пасажирів було перевезено до міст Туреччини, Єгипту, Греції, Чорногорії, Ізраїлю та української Одеси.

Зазначається, що загалом в липні 2021 року аеропорт обслужив 1 мільйон 168 тисяч пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 60%.

Регулярними рейсами скористалися 735,6 тисячі мандрівників, чартерами – 432,4 тисячі осіб.

Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".