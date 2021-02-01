Одеса – місто біля моря, яке приховує багато секретів і ви можете відчути магію тільки тоді, коли зійдете з туристичних вулиць, підете до моря в зливу або просто сядете на трамвай №5.

Джерело: "О, Море"

Редакція поспілкувалася з гідом Катериною Курлап, яка порекомендувала туристам кілька ідей для прогулянок Одесою, після яких ви відкриєте її по-іншому.

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Куди піти в Одесі

На блошиний ринок

Працює кожних вихідних біля Старокінного ринку. Це те місце, де можна знайти багато цікавих раритетних речей, послухати справжню одеську мову, тому що всі торговці там – корінні одесити. Можна купити щось хоча б заради того, щоб завести розмову.



Блошиний ринок / tic.in.ua

Сісти на трамвай №5

Він їде прекрасним маршрутом – з Молдаванки через Привоз і Французький бульвар до Аркадії. Можна милуватися картинкою за вікном і просто слухати розмови.

Відвідати одеські музеї

Взимку гід радить звернути увагу на музеї. Зараз вони змінюються, трансформуються. Наприклад, в художньому музеї тепер молода команда, яка придумує різні події, лекції, кінопокази, виставки, що теж може бути цікаво крім основної колекції.

Також варто відвідати маленькі музеї, наприклад Музей євреїв або Палеонтологічний, всього їх понад 20 і вони заслуговують вашої уваги.



Одеський художній музей / hotel-deribas.com

Звернути з центральних вулиць

Кожному туристу варто звернути з 3 – 4 класичних центральних вулиць міста, якими гуляють всі. Тоді ви зможете просто, без конкретної мети пройтися та побачити зовсім іншу Одесу. Вивчайте її не поспішаючи, гуляйте, слухайте, дивіться на фасади.

Погуляти біля моря

Обов'язково підіть до моря, воно прекрасно в будь-яку погоду, навіть під час дощу там є що робити.



Що робити в Одесі взимку / skopeli.com

Вдалої мандрівки!