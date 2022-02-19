5 причин відвідати Фінляндію – найщасливішу країну у світі

Протягом останніх чотирьох років Фінляндія очолювала рейтинг найщасливіших країн світу. Зважаючи на пандемію COVID-19, збереження цього титулу у 2021 році стало значним досягненням.

То ж що впливає на такий оптимізм населення? Красиві пейзажі, спокійний спосіб життя, низький рівень злочинності, досконала система освіти? Чи все у комплексі? Відповідь варто шукати безпосередньо у Фінляндії.

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Наразі Фінляндія відкрита для всіх мандрівників із ЄС та Шенгенської зони, а також для щеплених мандрівників із решти країн світу. Тож приводів відвідати цю країну стало ще більше.

Причина 1. Дослідити Гельсінкі



Зима у Гельсінкі / Фото Unsplash

У Гельсінкі проживає близько 1,5 мільйонів осіб, тому не дивно, що це важлива відправна точка для будь-якого мандрівника. Регіон славиться поєднанням культур – тут можна знайти понад 30 архітектурних стилів.

В архітектурі переважають камінь та дерево. Особлива увага приділяється природному освітленню, що пояснюється дефіцитом сонячного світла у північному кліматі.

Мандрівникам радять відвідати Кафедральний собор на Сенатській площі, Каплицю тиші Камппі, пам'ятник Сібеліусу, обійти центральні площі, традиційні сауни, а також численні музеї.

У цьому місті чітко відчувається поєднання різноманітних культур,

– ділиться спостереженнями науковиця Лотта Лунасмері з Гельсінського університету.

Тож кожен зможе знайти тут щось своє.

Причина 2. Познайомитися з Арктикою

Арктичну Фінляндію варто відвідати у різні пори року. Влітку впродовж сонячних днів відкривається можливість для активного відпочинку, включаючи піші прогулянки та споглядання за дикою природою. Крім того, саме тут розташоване село Санта-Клауса, яке відкрите для відвідувачів навіть у розпал літа.

Причина 3. Побачити північне сяйво

Північне сяйво у Фінляндії / Фото Unsplash

Арктичний регіон також популярний восени, взимку та навесні. Однією з основних причин є північне сяйво. Побачити це захопливе видовище можна практично щодня у районах Рованіємі, Кильписъярви та Соданкюля.

А якщо при цьому ви хочете ще й комфортно відпочити, оберіть ночівлю в іглу зі скляним куполом та затишним інтер'єром.

Причина 4. Дослідити природу Лейкленда

Район Озерного краю, де знаходяться десятки тисяч озер та пагорбів, популярний серед фінів, які з'їжджаються сюди, щоб возз'єднатися з природою. Якщо ви теж вирішите розслабитися у Фінляндії, радимо забронювати будинок з видом на озеро та знамениту фінську сауну.

Причина 5. Відкрити для себе незвідані раніше архіпелаги

Дослідити острови допоможе водний транспорт / Фото Unsplash

Альтернативний відпочинок на відкритому повітрі можна знайти на західному узбережжі Фінляндії. Близько 50 тисяч островів з пляжами, національними парками та тихими куточками, де розташовані дерев'яні будинки, які навіть включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Щоб дослідити прилеглі острови, варто забронювати один із морських круїзів, які курсують регіоном кожного дня.