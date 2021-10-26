Подружжя тревел-блогерів Макс Узол та Оля Манько вирішили здійснити поїздку до Австрії. Але не у звичний для всіх Відень, а у Зальцбург. Мандрівники поділилися своїм маршрутом.

Коли обирали країну, хотіли показати щось непопсове й мегакрасиве. Приїхали в казкові альпійські містечка старого регіону Зальцбург. Тут від картинки зносить дах,

– зауважила Оля.

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5 must-visit локацій Зальцбурга

Палац Хельбрун

Як розповіли блогери, палац – це літня резиденція єпископів, які приїжджали сюди на відпочинок і полювання. Попри те, що йому понад 400 років, він в прекрасному стані, майже, як новий.



Палац Хельбурн / Фото пресслужби Нового каналу

Всередині розміщена інтерактивна виставка, а на території величезний парк у 60 гектарів з безліччю фонтанів.

Вони сховані в неочікуваних місцях. Працівники вмикають їх, коли бачать поряд туристів, тож у будь-яку мить вас може оббризкати водою. Це кумедно! Особливо у спекотний день,

– розповіла Оля.

Вхід – 13,5 євро.

Гора Унтерсберг і найстрашніша канатна дорога

Наступна локація, яку радять відвідати мандрівники – Унтерсберг – гора у Східних Альпах. Там, за легендою, заховані скарби тролів.

Однак, найцікавіше те, що підніжжя – на висоті 460 метрів, а піднятися можна на 1800 метрів найстрашнішою канатною дорогою.



Гора Унтерсберг і найстрашніша канатна дорога / Фото пресслужби Нового каналу

Там настільки високо, що видно навіть гори Німеччини. Та попереджу, що для людей, які бояться висоти, це 15 хвилин каторги. Кабінки напівпрозорі, а під ногами – сотні метрів провалля. Подих перехоплює, коли підіймаєшся вище хмар. Раджу!

– поділився Макс.

Узол і Манько попереджають, що на вершині набагато холодніше, тому варто одягатися краще.

Фортеця Хоензальцбург

Це один з головних символів Зальцбурга й найбільша фортеця Європи, яку вдалося зберегти повністю.

Щоб піднятися на 120-метрову гору, де розташована пам'ятка, можна скористатися фунікулером – 3,20 євро, або ж дійти пішки.

Фортеця виглядає дуже круто! Але найбільша перевага – суперовий оглядовий майданчик на місто. А всередині фортеці – максимальне відчуття Середньовіччя,

– каже Макс.

Він також повідомив, що вхід у фортецю стартує від 10,30 євро.



Фортеця Хоензальцбург / UnSplash

Музей літаків та болідів "Ангар 7"

Поруч з Зальцбурзьким аеропортом розташований сучасний виставковий павільйон техніки "Ангар 7" – всередині колекція найшвидших спортивних машин.

Експозиції змінюються щодватижні, тому що вся техніка на ходу – знімається у фільмах, телепередачах,

– заявив блогер.

Один з літаків в павільйоні нещодавно "поставив" світовий рекорд – пролетів на висоті 1,5 метри від асфальту на швидкості 245 кілометрів за годину одразу два автомобільні тунелі в Туреччині.



Музей літаків та болідів "Ангар 7" / Фото пресслужби Нового каналу

Також тут є реактивні крила, на яких у 2003 році екстремал перелетів протоку Ла-Манш. Ще можна побачити боліди "Формули-1", які ще декілька років тому перемагали чемпіонати.

Вхід – безкоштовний.

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Культова кав'ярня міста

Це одне з найстаріших кафе у Європі – йому 150 років.

В культовому закладі Tomaselli завжди можна зустріти колоритних місцевих, які приходять випити кави та почитати газету.



Культовий заклад Зальцбурга / Фото пресслужби Нового каналу

Тревел-подружжя радить скуштувати справжній австрійський струдель і, звісно, каву.

Це далеко не всі локації, які слід відвідати в Зальцбурзі, але точно ті, що варті вашої уваги!

Умови в'їзду до Австрії

Австрія наразі залишається відкритою для подорожей, зокрема з України.

Вакциновані туристи можуть перетинати кордон без реєстрації та карантину. Від моменту повного курсу щеплень має пройти не менше 14 діб. Сертифікат, який це підтверджує має бути англійською або німецькою мовою.

Вакцини, визнані Австрією

BioNtech / Pfizer;

AstraZeneca;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

Невакцинованим особам також можна в'їхати – з ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Проте доведеться проходити 10-денну самоізоляцію та реєструвати подорож на урядовому сайті. Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можна скоротити, якщо пройти повторне тестування не раніше, ніж на 5 день після перетину кордону.

За даними Worldometer, станом на 26 жовтня 2021 року в Австрії виявлено 804 825 випадків зараження коронавірусом, з них 11 279 летальних.