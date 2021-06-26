Проте навіть у міській зоні є 4 доступних і маловідомих пляжі. Тут можна відпочити без купи сусідів навколо.

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Пляж біля 411-ї батареї

Цей пляж полюбляють місцеві, оскільки він обладнаний для комфортного відпочинку, але доволі малолюдний. Крім того, тут доволі чиста вода та гарне дно. Він розташований біля знакового історичного об'єкта. Від нього треба пройти через парк, спуститися до приватного сектору, а там ще трохи – і вже море!

Щоб добратися до пляжу треба сісти на 191 або 185 маршрутку і проїхати до парку-музею героїчної оборони Одеси 411-ї батареї.

Мис Великий Фонтан

Мальовнича місцина в Одесі – мис Великий Фонтан. Це пляж називається "Золотий берег" через яскраві відтінки піску. Крім того, тут є мальовничі пагорби, які теж цікаво дослідити.

Як доїхати: автобусом 197 або трамваєм №18 до зупинки "16-та станція".

Цікаво знати! Ця назва збереглася ще з часів, коли в Одесі була кінна залізниця. Загалом було 19 зупинок, які називалися "станціями".

Пляж у Рибпорту

Крім малолюдного пляжу тут є ще одна родзинка – зелено-білий маяк. До нього є прохід, аби туристи могли підійти до споруди ближче та у задоволення зробити фото у різних ракурсах.

Крім того, це ж – порт! Тому часом можна спостерігати за тим, як заходять та швартуються судна.

Цей пляж розташований трохи за містом, і на жаль, добратися громадським транспортом не вийде. Якщо ж ви на машині, то треба їхати в бік Чорноморська, паралельно стежити за картками, щоб вчасно повернути.

Пляж "Скеледром"

Це місце з неймовірними пейзажами, оскільки пляж оточений критими скелями. Вода в морі лишається чистою навіть у розпал сезону, оскільки узбережжя – кам'янисте. Але є всі умови, щоб засмагати з комфортом, влаштувати пікнік або відпочити від гамірного міста. Територія пляжу обладнана роздягальнями.

Доїхати можна на трамваї № 5 до зупинки "Санаторій Чкалова".

Обережно! Біля санаторію є однойменний нудистський пляж.