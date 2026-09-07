Куди поїхати в Європі на один день: 10 найкращих осінніх напрямків

Осінь – чудова пора для подорожей Європою. У цей період туристів вже стає менше, а погода м’якша й набагато краща для тривалих прогулянок.

Плануючи поїздку за кордон, не обов’язково будувати лише навколо найвідоміших європейських міст, пише Euronews.

Куди поїхати в Європі на один день?

Дорогою до запланованої локації можна зробити додаткову зупинку в невеликому історичному місті, щоб відвідати музей чи пам’ятку ЮНЕСКО. Завдяки такому підходу вдасться урізноманітнити поїздку, не витрачаючи на неї додатковий день.

Такі одноденні мандрівки між основними пунктами призначення дають можливість дослідити менш відомі місця. Ці зупинки фактично дозволяють додати до відпустки ще одну цікаву локацію.

Серед напрямків, які потрапили до десятки найкращих зупинок, є три особливо цікаві місця:

Помпеї в Італії;

Чеський Крумлов;

Коїмбра у Португалії,

Помпеї, Італія

Перше місце в рейтингу посіли Помпеї. Це давноримське місто розташоване менш ніж за годину їзди від Неаполя, тому його зручно додати до маршруту.

В одному районі Помпеїв розташовані одразу два театри. У Великому театрі свого часу проходили греко-римські вистави, а менший Одеон використовували для поетичних та музичних постановок.

Тим, хто цікавиться природою і садами, варто звернути увагу на Віллу Юлії Фелікс. Це аристократичний комплекс І століття нашої ери, на території якого зберігся великий декоративний сад.

Чеський Крумлов, Чехія

Другу позицію у списку посідає Чеський Крумлув на півдні Чехії. Від Праги до міста приблизно 4 години їзди. Історичний центр вирізняється старовинною забудовою, а однією з головних пам’яток є замок Чеський Крумлов. У минулому він був резиденцією чеської аристократії.

Замковий комплекс зберіг частину матеріальної структури, інтер’єрів та архітектурних елементів.

Коїмбра, Португалія

Третє місце у рейтингу отримало історичне місто Коїмбра в центрі Португалії. Воно приваблює мандрівників незвичайною архітектурою та старовинними пам’ятками.

Місто також слід розглянути гурманам, оскільки місцева кухня має свої особливості. Мандрівники тут можуть спробувати міногу та вугра – місцеві делікатеси.

До 10 найкращих місць для одноденних екскурсій по Європі восени 2026 року увійшли:

Помпеї, Італія Чеський Крумлов, Чехія Коїмбра, Португалія Обідуш, Португалія Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія Братислава, Словаччина Авейру, Португалія Кутна Гора, Чехія Монтепульчано, Італія Назаре, Португалія

Тож під час осінньої подорожі не обов’язково обмежуватися головними туристичними центрами. Додаткова зупинка дорогою допоможе ще краще пізнати країну.