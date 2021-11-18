Попри виключення України із "зеленого списку": 12 країн ЄС взагалі не змінили правила в'їзду
Джерело:24 канал
9 листопада Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку" країн. Для українських туристів рекомендували закрити кордони.
Водночас більшість країн готові приймати українських громадян. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі одного із українських телеканалів.
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Так, за словами Дмитра Кулеби, 12 країн-членів Європейського Союзу взагалі не змінювали правил в'їзду для українців після виключення України із "зеленого списку".
Я обіцяв ще до того, як нас виключили із "зеленого списку", що українські дипломати будуть робити все, аби зберегти можливість подорожувати. З 27 країн ЄС 15 змінили правила, але зберегли умови для подорожей вакцинованих українців. Решта – 12 країн ЄС взагалі не змінили жодних правил,
– заявив Кулеба.
Тобто, умови в'їзду залишилися такими ж, як були до виключення України із "зеленого списку" ЄС.
Він також додав, що МЗС й надалі просить країни або залишити все так, як є, або, якщо вони змінюватимуть правила, щоб можливість подорожей зберігалася.
Найімовірніше, йдеться про наступні країни:
- Болгарія;
- Фінляндія;
- Німеччина;
- Угорщина;
- Італія;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Словенія.
Крім того, очільник МЗС підкреслив, що українські сертифікати про вакцинацію визнають в усіх країнах ЄС. Кулеба повідомив, що наразі вони ведуть перемовини про визнання сертифікатів з сімома країнами поза межами Європи.Зверніть увагу! Деталі про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.
ЄС виключив Україну із зеленого списку
- 9 листопада Україну офіційно виключили із "зеленого списку" країн – тепер буде важче потрапити у країни ЄС.
- Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваністю на COVID. Якщо вона позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.
- Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.