10 місць, куди поїхати у вихідні на авто неподалік від Києва

Проте ми підготували підбірку, куди можна вирушити на авто неподалік від Києва.

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Кар’єр Високий камінь

Для того, щоб насолодитися сосновими лісами, не потрібно їхати на Полісся. За 50 кілометрів від Києва знаходиться затоплений кар’єр Високий замок. Колись тут видобували граніт, проте зараз місце покрите великим чистим озером.

Його скелясті береги інколи сягають 10 метрів, що приваблює екстремалів, завзятих підкорити висоту. Зазвичай, сюди приїздять відпочивати. Тому радимо запастись купальними костюмами та спортінвентарем, наприклад м’ячем.



Кар'є Високий камінь \ Фото we.org.ua

Як доїхати: Не доїжджаючи до повороту на село Новогородське, по трасі Київ – Чоп, прямуйте до села Городського по лівій розвилці.

Печера Геонавт

Це найбільша печера в області, довжиною 60 метрів. На стіні тунелю є дивовижний висічений храм, проте звідки він взявся і для чого – науковці досі не вияснили. Це створює атмосферу загадки та містки. Оскільки печера знаходиться в лісі, знайти її буває непросто: вхід – це невеличкий тунель на висоті 5 метрів. Печера знаходиться під нахилом вверх, тому зарання рекомендуємо забезпечити себе водою та зручним одягом.

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Як доїхати: Поблизу села Ходосівка шукайте котеджне селище "Золоті ворота", біля шлагбаума пройдіть до найближчого повороту, далі через ворота спустіться стежкою до входу в печеру. Дорогою назад ви можете скористатись сервісом АЗК, що на Столичному шосе, та безкоштовно почистити взуття після печер.



Печера Геонавт \ Блог Пора в поход

Садиба фон Мекк

Садиба ще в 19 столітті була побудована заможним бароном фон Меком. Він доклав максимум зусиль та коштів, щоб побудувати помпезну будівлю. А ще його дружиною була племінниця Петра Чайковського, тому композитор був тут частим гостем. Можливо, саме тому тут так відчувається дух романтизму та творчості.

Два поверхи, прикрашені різьбленням, тераса і мансарда – те, заради чого варто відвідати це місце. Справжня знахідка для любителів насолодитись спокоєм природи, старовинною розкішшю і погуляти в парку неподалік.

Як доїхати: Садиба знаходиться в селі Копилів за 40 кілометрів від Києва.

Садиба Хоєцьких

Його часто називають "Малим Ермітажем" – садибу оточує доглянутий парк з великою кількістю квітів та фонтанів. Сюди часто приїздять, щоб влаштувати справжні професійні фотосесії, ажде будівля та різноманітність рослин вражає. Проте варто враховувати певні правила поведінки, оскільки садиба належить Свято-Введенському монастирю. Справжній замок, огороджений високим кам’яним парканом та вежами по периметру, знаходиться за 49 кілометрів від Києва.

Як доїхати: До села Томашівка, в якому знаходиться садиба, найкраще добиратись одеською магістраллю в сторону Фастова або по трасі до Ірпеня.

Садиба Остен-Сакенів

Колись тут були незвичайні альтанки, фруктові теплиці та розкішний парк з містком на річці. Проте після пожежі більша частина території просто знищилась. Натомість залишись помпезні руїни, до яких часто приїздять пофотографуватись та відчути цю, одночасну лякливу та загадкову, атмосферу. Садиба, побудована в 19 столітті, належала графу Карлу Сакену та передавалась його нащадкам у спадок.

Як доїхати: Садиба знаходиться всього за 38 км від Києва між селами Немашаєвим та Мироцьким.

Унікальний краєвид на Дніпро в селі Витачів

Про це місце майже ніхто не знає… Проте тут відкривається унікальний краєвид на Дніпро, який недоступний для більшості людей. Всього за 38 кілометрів від Києва можна поспостерігати за пташками і помилуватися річкою.

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Тут майже ніколи немає туристів, і природа – абсолютно незаймана. Це дає можливість побути наодинці з собою та розчинитися в навколишній флорі.

Як доїхати: Трасою в напрямку Обухова прямуйте до повороту на село Витачів.