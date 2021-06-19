Ці лайфхаки працюють на усіх подорожах, незалежно від країни, масштабу та тривалості. Бо найголовніша мета відпустки (навіть короткої) – це сформувати максимум приємних спогадів.

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Шукайте інформацію

Попередня підготовка відіграє дуже важливу роль. Варто відшукати якомога більше інформації про місце, куди ви плануєте подорож та де хочете зупинитися. Також слід завчасно визначитися з тим, що хочете побачити в тій чи іншій локації – тому продумайте маршрут до його початку.

Розумно вибирайте житло

Бронювати готелі краще через відомі сайти та звертати увагу на розташування житла, відгуки, рейтинг. Часом краще забронювати дорожчий варіант в центрі, аніж витрачати дорогоцінний час на добирання з околиць.

Також зверніть увагу:

включений у вартість сніданок;

цілодобовий ресепшен;

наявність холодильника в номері тощо.

Визначте критерії для свого комфорту.

Беріть тільки необхідне

В ідеалі – мінімізувати кількість речей до необхідного набору, відмовитись від зайвого або ж предметів, які простіше придбати на місці. Продумайте комбінації різних образів з мінімумом елементів.

Фіксуйте

Записуйте свої думки, враження, смішні слова з місцевої мови, фотографуйте і знімайте відео. Слухайте, дивіться, збирайте смаки та запахи. У кожного свій спосіб, але вчені довели, що додатково зафіксовані приємні враження довше зберігаються у пам'яті. Не поспішайте "фільтрувати" знімки та записи – лишіть це на період, коли вже повернетесь додому.

Створюйте свої маршрути

…та не витрачайте час на відомі пам’ятки (якщо, це, звичайно, не мета вашої поїздки). Тому коли проводите підготовку до подорожі, знайдіть цікаві місця саме для вас, а не топові локації з путівників.

Не намагайтеся осягнути неосяжне

Часом наші плани на подорож масштабніші за наші можливості. Тому варто прийняти факт, що це – відпочинок, а не змагання. І у випадку, якщо ви не встигнете щось побачити, то у вас буде привід повернутись ще.

Не голодуйте

На ваш розсуд, але краще їсти якісну і недорогу їжу. Це убезпечить від зайвих витрат і отруєнь.

Однак місцева кухня будь-якої країни варто того, щоб її спробувати. Знайдіть симпатичне і недороге кафе, де їдять місцеві жителі, і замовте те саме. Насолоджуйтесь! Звичайно, якщо у вас є сумніви в якості їжі або в стійкості вашого шлунка, краще утриматися.

Придумайте свою "фішку"

Крім маршруту, варто придумати родзинку для подорожі. Наприклад, пити каву з гарним краєвидом (отут круто – біля пам’яток або в туристичних локаціях). Бо смак кави з видом - особливий!

Не купуйте непотріб

Витрачайте гроші на те, що дійсно дуже хочете. Наприклад, вас ніхто не змушує купувати сувеніри або обов'язково скуповувати магніти на холодильник. Обирайте серцем, можливо – чай, спеції або листівки.

Після подорожі: продовжіть задоволення

Бажано не намагатися встигнути "з корабля на бал". Хоча б день присвятіть перегляду фото, розкажіть знайомим про поїздку або приготуйте смаколик, який спробували у мандрівці.

..І починайте планувати нову подорож. У світі ще стільки всього цікавого!