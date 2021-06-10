Не лише найдовша у світі: 10 фактів про Велику китайську стіну

Велика китайська стіна є однією із найвідоміших рукотворних пам'яток світу. Величезні укріплення були призначені для захисту територій Китаю від кочових племен, а також виконували функцію митного посту вздовж Шовкового шляху для забезпечення порядку на кордоні.

Споруду будували протягом 2000 років. Спочатку стіни зводили із звичайної утрамбованої землі, з часом почали використовувати цеглу. За підрахунками, 70% китайського населення було залучено до будівництва ранніх ділянок Великої стіни, створених за часів династії Цінь.

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Більше цікавинок про цю дійсно величну споруду ви дізнаєтесь далі.

Найдовша у світі споруда

Велика китайська стіна – найдовша споруда у світі. Її довжина становить 21 196 кілометрів.

Не одна суцільна стіна

Хоча назва Велика китайська стіна створює враження про безперервну лінію кладки, насправді це не так. Пам'ятник є системою укріплень, побудованих різними династіями. Багато з них проходять паралельно один до одного і не всі містять фактичні стіни. Траншеї та природні бар'єри, такі як річки та пагорби, також вважають частиною Великої китайської стіни.

Те, що збереглося до нині, порівняно нове

Будівництво культової споруди розпочалось ще у VII столітті до нашої ери і продовжувалось різними давньокитайськими державами. У ІІІ столітті до нашої ери імператор Цинь Ши Хуан почав об'єднувати ці ділянки, однак з часом всі ці ранні стіни зникли.

Згідно з офіційною інформацією, з 21 196 кілометрів Великої стіни 8 850 кілометрів побудовано династією Мін, яка правила з 1368 по 1644 роки. Сюди входить 6 259 кілометрів фактичної стіни, яка сьогодні є однією з найбільш відвідуваних ділянок.



Велика китайська стіна / Фото Shutterstock

На будівництві стіни працювали засуджені

Велику китайську стіну будували понад 1 мільйон людей, зокрема, цивільні, військовополонені, солдати та засуджені. Останніх змушували працювати робітниками, особливо під час династій Цинь і Хань. Серед них були різні злочинці: починаючи від убивць і закінчуючи тими, хто ухилявся від сплати податків.

Засудженим голили і примушували їх носити залізні персні. Їхніми обов'язками було дотримання вахти вдень та будівництво вночі.

Стіна поволі зникає

Велика китайська стіна пролягає через 15 різних регіонів і обслуговувати таку довжелезну територію надзвичайно складно. Це призвело до значних руйнувань.

За підрахунками, майже третина структури династії Мін вже зникла. Насправді у звіті Товариства Великої китайської стіни за 2014 рік зазначалося, що менш ніж 10% пам'ятника перебувають у стані, який можна віднести до належного, тоді як 74% – у поганому вигляді.

Для будівництва використовували рис

Рис відомий своїми липкими властивостями. Будівельники Великої китайської стіни скористалися такими якостями, щоб створити стійкіше укріплення. Амілопектин у складі рису – одна з причин, яка дала змогу споруді вціліти до наших часів.

Стіни не видно з космосу

Існує міф, що Велику китайську стіну можна побачити з космосу неозброєним оком, однак це не так. Космонавти неодноразово підтверджували, що споруди не видно навіть на низькій орбіті Землі. І однією з причин і матеріали, з яких вона виготовлена.

Дуже-дуже важко відрізнити Велику китайську стіну на фотографії космонавтів, оскільки матеріали, використані в стіні, за кольором та фактурою схожі на матеріали землі,

– сказав головний науковий співробітник NASA з питань спостереження за Землею у Космічному центрі Джонсона Камлеш П. Лулла.

Стіна оповита незліченими історіями та легендами

Безумовно, така велична споруда, до будівництва якої було залучено стільки людей, просто не могла не стати джерелом для численних розповідей та легенд.

Одним з найвідоміших прикладів того, як Велика китайська стіна стала частиною культури, є історія яка розповідає про те, як чоловік на ім’я Цзянну помер під час будівництва. Його дружина була вбита горем. Вона так плакала за своїм чоловіком, що частина стіни впала і жінка змогла дістати кістки свого чоловіка, щоб поховати його належним чином.

Загалом під час будівництва стіни загинули приблизно 400 тисяч людей.

Досі відкривають нові ділянки стіни

Дослідники все ще відкривають нові ділянки споруди.

Зокрема у 2009 році за допомогою інфрачервоних далекомірів та GPS вдалося знайти частину стіни династії Мін. Ділянка довжиною майже 290 кілометрів була покрита пагорбами, траншеями та річками.

У 2015 році археологи виявили майже 10 кілометрів руїн стіни на кордоні автономного району Нінся Хуей та провінції Ганьсу. Вважається, що ці 9 секцій – це ділянки, побудовані за часів династії Цінь.

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Одне з нових 7 чудес світу

У 2007 році Велика китайська стіна була визнана одним із Нових 7 чудес світу та поповнила шановану компанію інших знакових пам’яток, таких як Мачу-Пікчу, Тадж-Махал та Колізей.

Список, започаткований Фондом "Нові 7 чудес", являє собою переосмислення оригінального списку, який створили стародавні греки.