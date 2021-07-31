Утворилися понад 70 мільйонів років тому: 10 фактів про крейдяні гори на Харківщині

Крейдяні гори, які зачаровують кожного мандрівника, розкинулися на північному сході Харківщини. Білосніжні схили тягнуться на кілька десятків кілометрів уздовж річки Оскіл.

Гори не надто високі, і якщо на них піднятися, то можна побачити дивовижний краєвид. Це чудове місце для прогулянок та фотосесій, і воно вартує того, щоб дізнатися про нього трохи більше.

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10 цікавих фактів про крейдяні гори

#1

Крейдяні гори утворилися понад 70 мільйонів років тому на місці палеогенового моря.

#2

Про те, що раніше гори були під водою, свідчать так звані "чортові пальці" – залишки викопних молюсків, які досі можна знайти на схилах.

#3

Крейдяні гори являють собою каскад пагорбів з дивовижними формами, мальовничими ярами, скелями та печерами з довгими коридорами.

#4

Кожна гора має свій образ: одна нагадує вулкан, інша – голову індійця.

#5

Гори на Харківщині є унікальними, оскільки вони єдині в Україні, де збереглася первозданна природа крейдяних відкладень. І цьому посприяла, зокрема, віддаленість від великих міст.

#6

Місцевість біля крейдяних гір стала домівкою для приблизно 30 видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

#7

Найбільш мальовничою частиною гір вважають пагорби, які розкинулися між селами Новомлинськ і Кам'янка.

#8

Унікальні крейдяні схили включені до складу Національного природного парку "Дворічанський".

#9

Територія заповідника містять джерела з лікувальною мінеральною водою.

#10

Окрім тиші та релаксу, тут ще можна влаштувати пляжний відпочинок на березі Осколу.