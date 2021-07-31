Гори не надто високі, і якщо на них піднятися, то можна побачити дивовижний краєвид. Це чудове місце для прогулянок та фотосесій, і воно вартує того, щоб дізнатися про нього трохи більше.
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10 цікавих фактів про крейдяні гори
- #1
Крейдяні гори утворилися понад 70 мільйонів років тому на місці палеогенового моря.
- #2
Про те, що раніше гори були під водою, свідчать так звані "чортові пальці" – залишки викопних молюсків, які досі можна знайти на схилах.
- #3
Крейдяні гори являють собою каскад пагорбів з дивовижними формами, мальовничими ярами, скелями та печерами з довгими коридорами.
- #4
Кожна гора має свій образ: одна нагадує вулкан, інша – голову індійця.
- #5
Гори на Харківщині є унікальними, оскільки вони єдині в Україні, де збереглася первозданна природа крейдяних відкладень. І цьому посприяла, зокрема, віддаленість від великих міст.
- #6
Місцевість біля крейдяних гір стала домівкою для приблизно 30 видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.
- #7
Найбільш мальовничою частиною гір вважають пагорби, які розкинулися між селами Новомлинськ і Кам'янка.
- #8
Унікальні крейдяні схили включені до складу Національного природного парку "Дворічанський".
- #9
Територія заповідника містять джерела з лікувальною мінеральною водою.
- #10
Окрім тиші та релаксу, тут ще можна влаштувати пляжний відпочинок на березі Осколу.